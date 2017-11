Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (16.11.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die Aktie der SMA Solar Technology habe bisher nicht zu den Favoriten der Experten gehört. Im Gegenteil! Sie hätten das Papier seit dem Jahr 2009 stets zum Verkauf empfohlen. Es sei immer klar gewesen, dass die Firma die einstigen Margen von fast 30% nie halten und der Wettbewerb bei Solarwechselrichtern deutlich härter werden würde. In den besten Zeiten habe die Aktie fast 100 Euro gekostet. Es sei ein krasser Absturz gefolgt. Im Februar 2015 habe die Aktie nur noch 12,50 Euro gekostet. Seitdem gehe es aber weitgehend aufwärts. Jüngst habe das Papier bei Kursen von über 40 Euro gehandelt. In der vergangenen Woche sei ein Abverkauf der Aktie mit einem Kursverlust von 17% erfolgt. An der Börse werde die Firma derzeit mit 1,2 Mrd. Euro kapitalisiert. SMA-Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon prognostiziere für Ende 2017 eine Nettoliquidität von über 450 Mio. Euro. Somit sei ein wesentlicher Teil des Börsenwertes mit Cash unterlegt.Bei SMA würden die Experten Licht, aber auch weiterhin Schatten sehen. Die Aktie sei jüngst abgestraft worden, weil Urbon die Umsatzprognose an die untere Bandbreite habe anpassen müssen. Den Umsatz erwarte er nunmehr bei mehr als 900 Mio. Euro anstatt zwischen 900 und 950 Mio. Euro. Etwas unglücklich, da erst Anfang August die Umsatzprognose von 830 bis 900 Mio. Euro auf 900 bis 950 Mio. Euro angehoben worden sei. Hier sei der studierte Betriebswirt wohl etwas voreilig gewesen. Das EBITDA solle sich auf 85 bis 100 Mio. Euro belaufen und somit unverändert geblieben, was positiv sei. Die Prognose für das EBITDA sei im August von einst 70 bis 90 Mio. Euro auf diese Größenordnung nach oben revidiert worden.In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 habe SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von 5,9 GW verkauft, was leicht über dem Niveau des Vorjahres liege. Der Umsatz habe sich indes um 16% auf 592.5 Mio. Euro reduziert. Hauptursache dafür sei das schwache Geschäft mit Zentral-Wechselrichtern für solare Großkraftwerke in Nordamerika gewesen. Positiv hingegen habe sich das Geschäft in Asien und in der Region EMEA entwickelt.Die Ertragssituation in 2017 sei im Vergleich zu 2016 ernüchternd. Das EBITDA habe nach neun Monaten bei über 55 Mio. Euro gelegen und habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert. Der Nettogewinn habe sich um ein Drittel auf 25 Mio. Euro reduziert. Ein kleiner Lichtblick sei Q3 gewesen, in dem ein EBITDA von 26 Mio. Euro erzielt worden sei und die Bruttomarge auf 25% gestiegen sei. Ebenfalls positiv: Der Auftragsbestand habe sich deutlich erhöht. Um die eigenen Jahresziele beim EBITDA zu erzielen, müsse allerdings Urbon mit einem starken Q4 abschließen. Der Firmenchef verspreche ein starkes Jahresendgeschäft. SMA müsse um wenigstens die untere Bandbreite des EBITDA-Ziels von 85 Mio. Euro zu erreichen, allein im Schlussquartal ein EBITDA von 30 Mio. Euro einfahren. Das klinge sportlich.2018 könnte für SMA aber erneut ein schweres Jahr werden, wenn man sich die Erwartungen einiger Analysten anschaue. Der Umsatz solle sich erneut reduzieren. Grund sei der Preisverfall bei Wechselrichtern. EBITDA und Überschuss würden schrumpfen. Erst ab 2019 solle es insgesamt wieder aufwärts gehen. Im Kerngeschäft der Wechselrichter könnte nun sogar Siemens zum Konkurrenten werden. Eine Kooperation zwischen beiden Unternehmen ende Ende 2017, da Siemens diese nicht verlängert habe. Siemens wolle Wechselrichter für eigene Photovoltaik-Anlagen in Indien selbst herstellen. Laut einer SMA-Sprecherin sollten sich daraus keine großen Veränderungen für SMA ergeben. Die Experten hätten Zweifel. 2015 habe Urbon die Zusammenarbeit mit Siemens in einer Pressemitteilung bejubelt. Das Ende der Zusammenarbeit sei von SMA allerdings nicht in einer einzigen Meldung erwähnt worden, während Siemens dies sogar in einer Pressmitteilung explizit kommuniziert habe.In der Summe werde das Kerngeschäft von SMA weiter sehr schwierig bleiben. Spannend würden die Experten hingegen das Feld der Speicheranwendungen für Batterien finden, welches Urbon künftig stark beackern wolle. SMA könnte vom weltweiten Trend zu dezentralen Energien und von der Digitalisierung der Energiewirtschaft profitieren. Sofern es der Gesellschaft gelinge, sich auch beim Thema Elektromobilität zu positionieren, würde sich dies mittelfristig sicher stark auf Umsatz und Ertrag auswirken. Das bisherige Wachstum in diesem Segment sei sehr ordentlich, wenngleich der Umsatzanteil am gesamten Umsatz des Konzerns noch recht gering sei.Die SMA Solar Technology-Aktie gehört zumindest auf die Watchlist, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Bei Kursen zwischen 25 und 30 Euro könnte sich ein Investment mittelfristig auszahlen. (Analyse vom 16.11.2017)