Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (15.11.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF).Die Q3-Zahlen seien gemischt ausgefallen. Während Absatz, Umsatz und EBIT wegen Lieferengpässen hinter den Erwartungen des Analysten zurückgeblieben seien, habe das Nettoergebnis steuereffektbedingt seine Prognose übertreffen können. SMA verfüge nach wie vor über sehr solide Bilanzkennzahlen. Der Auftragsbestand (per Ende September 2017) sei im Quartalsverlauf und nochmals per Ende Oktober 2017 weiter gestiegen und liege auch produktseitig über dem Vorjahresniveau. Der Umsatzausblick für 2017 sei gesenkt worden. Die anderen Ziele hätten eine Bestätigung erfahren. Damit werde das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr Umsatz- und Ergebnisrückgänge ausweisen und sich damit gegen den Branchentrend entwickeln.Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2017e: 0,82 (alt: 0,83) Euro; EPS 2018e: 0,75 (alt: 0,85) Euro). Für sinnvoll erachte er die verstärkte Ausrichtung hin zu einem System- und Lösungsanbieter (anhaltender Preisdruck bei Wechselrichtern). Das aktuelle Bewertungsniveau spiegle seines Erachtens nicht die weiterhin bestehenden Unsicherheiten der zukünftigen Geschäftswicklung adäquat wieder.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die SMA Solar Technology-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel: sei unverändert bei 28,00 Euro gesehen. (Analyse vom 15.11.2017)Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:33,91 EUR -2,56% (15.11.2017, 12:58)