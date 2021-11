Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

46,34 EUR +0,30% (22.11.2021, 15:43)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (22.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Das Timing der Experten für einen ersten Positionsaufbau bei SMA Solar (41/2021) sei gut gewesen. So habe die Aktie nach der Gewinnwarnung im September wieder zweistellig zugelegt. Der hohe Auftragseingang per 30.09. und der politische Wille zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland würden die Experten optimistisch für 2022 stimmen.Denn das Jahr 2021 verlaufe nicht nach dem Geschmack der Investoren. In den ersten neun Monaten 2021 sei der Umsatz um knapp 4% auf 744,9 Mio. Euro gesunken. Das EBITDA sei zwar auf 52,9 Mio. Euro (9M 2020: 41,4 Mio. Euro) gestiegen, werde 2021 aber in der reduzierten Zielspanne von 50 bis 65 Mio. Euro (zuvor: 75 bis 95 Mio. Euro) liegen. Positiv sei vor allem, dass für 2022 ein deutliches Umsatzwachstum angekündigt worden sei, das mit steigenden Gewinnen einhergehen sollte. Als Anbieter von Wechselrichtern in Solar-Modulen agiere das Unternehmen in einem großen Wachstumsmarkt. Zudem habe sich SMA erfolgreich zum Systemanbieter für Speicher- und Energiemanagementsysteme weiterentwickelt.SMA habe die Speichertechnologie und digitale Energiedienstleistungen schon früh als Wachstumsmärkte identifiziert und sich entsprechend aufgestellt. Globale Lieferengpässe hätten zuletzt belastet. Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" schätzen, dass das Papier sukzessive in die Bewertung hineinwächst. Dabei bleiben. (Ausgabe 45 vom 20.11.2021)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:46,28 EUR +0,56% (22.11.2021, 15:33)