Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

11,16 EUR +11,38% (30.05.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

10,88 EUR +10,23% (30.05.2022, 17:36)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (30.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.In den letzten sechs Monaten hätten 3D-Druck-Aktien - wie die gesamte Tech-Branche - nur Verluste beschert. Sowohl die Top-Player, wie Stratasys oder 3D Systems, als auch kleinere Wettbewerber wie SLM Solutions hätten teilweise zwei Drittel an Wert verloren. In den zurückliegenden Tagen gebe es aber Gegenwehr, die möglicherweise mehr als eine technische Gegenreaktion sei.Die SLM Solutions-Aktie habe am Montag zweistellig zugelegt, nachdem sie am Freitag bereits 8,2% hinzugewonnen habe. Am Donnerstag noch sei sie auf ein Jahrestief von 8,89 Euro gefallen und es habe gedroht, dass sie ins Bodenlose abstürze.Bei aller Freude über die starke Kursentwicklung bleibe festzuhalten, dass sich die 3D-Druck-Aktien noch in ihrem Abwärtstrend befinden würden. Eine nachhaltige Erholung scheine auch erst dann möglich, wenn die Profitabilität deutlich gesteigert werden könne. Kurzfristig seien noch ein paar starke Tage möglich, doch für ein längerfristiges Engagement seien die Papiere noch zu riskant, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Aktien von SLM Solutions befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link