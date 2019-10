Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (17.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) auf.Technologischer Ursprung: Die SLM Solutions Group AG zähle zweifelsohne zu den Pionieren im 3D-Metalldruck und gehöre heute zu den Marktführern im Bereich des selektiven Laserschmelzens (SLM). Die Ursprünge des Unternehmens würden zeitlich mit der Entstehung des SLM-Verfahrens zusammenfallen, an dessen Entwicklung das Unternehmen maßgeblich beteiligt gewesen sei.SLM als Systemlieferant: SLM Solutions sei es in den vergangenen Jahren gelungen, die eigene Technologie immer weiter an die Kundenbedürfnisse anzupassen. In dieser Frühphase seien additive Fertigungsverfahren bei Kunden primär in Forschungsabteilungen eingesetzt worden, um entsprechendes Know-how aufzubauen. Mit Erreichen der nächsten Lebenszyklusphase würden nun Konzepte und Lösungen in den Vordergrund rücken, welche eine kostengünstige und nahtlose Integration der SLM-Technologie in die kundenspezifischen Produktionsprozesse ermöglichen sollten. Mit dem Ziel, Einstiegshürden auf Kundenseite abzubauen und weitere industrielle Einsatzbereiche der additiven Fertigung zu erschließen, habe sich die Gesellschaft in diesem technologisch anspruchsvollen Markt als Systemlieferant positioniert.FMR 2019e-Schätzungen: Nachdem SLM Solutions bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 sinkende Umsätze habe hinnehmen müssen, antizipiere Omerovic auch für 2019e einen Umsatzrückgang um -3,2% auf 69,4 Mio. Euro. Beim 2019er-EBITDA rechne er mit -11,1 Mio. Euro und liege damit am unteren Ende des Konsens (FactSet: Durchschnitt = -4,9 Mio. Euro; Minimum = -9,9 Mio. Euro).Break-Even auf EBITDA-Basis für 2021e erwartet: Ab 2020e gehe Omerovic bei SLM Solutions dann wieder von Umsatzsteigerungen aus. Während der Analyst 2020e für die Umsätze ein Wachstum von 13,4% unterstelle, projiziere er für 2021e ein Umsatzwachstum von 15,1%. Dabei lägen die Wachstumsraten am unteren Ende der von Branchenbeobachtern prognostizierten Marktwachstumsraten (über 15%). Allerdings erwarte Omerovic erst im Jahr 2021e den Break-Even auf EBITDA-Basis (FactSet-Konsens: 2020e). Auch beim EBIT sei der Analyst deutlich konservativer als der Konsens, da er den Break-Even auf EBIT-Basis erst für das Jahr 2022e antizipiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.