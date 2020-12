Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

16,48 EUR +3,00% (04.12.2020, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

16,60 EUR +4,14% (04.12.2020, 15:28)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (04.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D).Am 10.11. habe SLM Solutions die AM-Maschinentechnologie (NXG XII 600) vorgestellt, die eine Vielzahl innovativer Merkmale vereine und für die industrielle Serienproduktion ausgelegt sei. Die NXG XII 600-Maschine sei bezogen auf die Bauraumgröße und Aufbauraten am Markt konkurrenzlos. Aufgrund des großen Bauraums (600x600x600 mm) und der hohen Aufbauraten (bis zu 5x schneller als die SLM Quad-Laser-Maschine) würden komparative Kostenvorteile konkurrierender Produktionstechnologien bei höherer Qualität eliminiert. Darüber hinaus habe das innovative optische System neue Wege in der Parameterentwicklung eröffnet und damit das Spektrum der nutzbaren Metallpulver erweitert.SLM positioniere sich mit der NXG XII 600 als Technologieführer. Die Einführung dieser leistungsstarken AM-Technologie ermögliche es Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, umzudenken und Produktionsprozesse flexibler zu gestalten sowie Produkteigenschaften zu wettbewerbsfähigen Produktionskosten zu verbessern. Die Integration von AM-Technologien in bestehende Produktionsprozesse erfordere jedoch in erster Linie erhebliche Investitionen, was bedeute, dass die potenzielle Marktnachfrage nach der NXG XII 600 in der Frühphase der Industrialisierung durch finanzstarke Produktionsunternehmen definiert werde. Unterstützende Serviceleistungen von AM-Technologieanbietern würden hierbei eine wichtige Rolle spielen.SLM rechne mit der Auslieferung von 10 bis 15 Maschinen in 2022, wobei im Jahr 2021 2-3 Beta-Maschinen bei ausgewählten Kunden installiert werden sollten. Die NXG XII 600 werde im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich angeboten werden. Dies impliziere potenzielle Einnahmen, die das durch das bestehende Produktportfolio generierte Geschäft ergänzen würden. Das Management sei der Ansicht, dass es zu keiner Kannibalisierung kommen werde, da sich das bestehende Produktportfolio auf F&E/Prototyping konzentriere, während die NXG XII 600 auf die Großserienfertigung abziele.Der Analyst habe seine Prognosen entsprechend aktualisiert. Sein Kursziel steige von 10,00 auf 16,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.