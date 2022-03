Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (22.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Mit der NXG XII 600 setze das Lübecker Unternehmen im 3D-Druck von Metallen neue Maßstäbe. Im abgelaufenen Jahr habe SLM Solutions Aufträge von Kunden aus der Automobil-, Energie-, Raumfahrt-, Luftfahrt- und Auftragsfertigungsbranche erhalten, was die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Maschine verdeutliche. Die Aktie bleibe eine heiße Wette - auf einen Erfolg der Produkte und Lösungen im Bereich der additiven Fertigung (3D-Druck) von Metallen und damit auch auf den operativen Turnaround.Am Donnerstag (24. März) stünden die endgültigen Zahlen an. Aufgrund des starken Auftragsbestands habe Vorstand Sam O'Leary vor vier Wochen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von mindestens 100 Mio. Euro und einem ausgeglichenen EBITDA auf Quartalsbasis in der zweiten Jahreshälfte 2022 bestätigt. Bis Ende 2026 peile der Firmenlenker sogar eine Verfünffachung des Umsatzes auf rund 355 Mio. Euro an. Die EBITDA-Marge solle dabei auf über 20% steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: