Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

35,028 EUR -0,49% (21.04.2017, 08:02)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

34,975 EUR (20.04.2017)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (21.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Jochen Kauper von "Der Aktionär" bleiben Rücksetzer bei der Aktie des Lübecker 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) wie aktuell in Richtung der 200-Tages-Linie Kaufchancen.Das Unternehmen möchte 2017 das Wachstumstempo steigern. Helfen könnte dabei die Zusammenarbeit mit dem spannenden US-Start-up Divergent 3D. General Electric werde bei seinem Versuch im Oktober 2016 SLM Solutions zu schlucken mit 38,00 Euro pro Aktie sicherlich keinen Mondpreis aufgerufen haben. Dass SLM Solutions nicht billig sei, stehe außer Frage: Ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von knapp 9 sei sportlich, jedoch, wann sei an der Börse Qualität schon einmal günstig zu haben gewesen?Der Ausbau der Kooperation mit Divergent 3D verspreche Spannung. Für Aufsehen habe Divergent 3D auf der CES im Februar 2017 gesorgt. Das Team von Kevin Czinger habe ein Auto aus dem 3D Drucker vorgestellt und den futuristischen Renner "Blade" getauft. Das Auto sei fahrtüchtig und besitze für US-Highways sogar eine Zulassung. Der "Blade" sei allerdings nicht das Hauptziel von Divergent 3D. Man möchte zeigen, was durch den 3D Druck für neue Möglichkeiten entstünden und andere Firmen von dem 3D-Druck-Prozess begeistern, damit diese vielleicht den gleichen Herstellungsprozess übernehmen könnten.Das langfristige Ziel könnte sein, für die Autobauer komplett neue Fertigungsstraßen aufzubauen, die unter anderem mit den Maschinen von SLM Solutions bestückt seien. Was für ein neues Umsatzpotenzial dieser Markt für SLM berge, könne sich jeder selbst ausmalen.Rücksetzer wie aktuell in Richtung der 200-Tage-Linie bleiben bei der SLM Solutions-Aktie Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 45,00 Euro. (Analyse vom 21.04.2017)