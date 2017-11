Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

37,805 EUR +0,95% (13.11.2017, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

37,904 EUR +1,08% (13.11.2017, 14:24)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (13.11.2017/ac/a/t)







Lübeck (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management baut Shortposition in SLM Solutions-Aktien leicht ab:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) etwas zurückgezogen.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 09.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,20% auf 1,18% der Aktien der SLM Solutions Group AG gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SLM Solutions-Aktien:0,59% Marshall Wace LLP (14.09.2017)0,49% Numeric Investors LLC (02.11.2017)0,49% Oxford Asset Management (14.12.2016)0,49% GSA Capital Partners LLP (29.08.2016)0,49% WorldQuant, LLC (04.08.2016)0,23% White Square Capital LLP (07.11.2016)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der SLM Solutions Group AG: mindestens 3,96%.