Kurzprofil SLEEPZ AG:



Die SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de, www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de.



Unter der Marke "buddy" (www.buddysleep.de) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.



Die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.



Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. (21.09.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB).Das operative Geschäft von SLEEPZ habe sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wieder enttäuschend entwickelt. Der Umsatz sei erneut rückläufig gewesen und das Ergebnis sei noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Verantwortlich dafür seien eine weitere Verschiebung von Wachstumsinitiativen, verschiedene Belastungsfaktoren und ein schwieriges Marktumfeld gewesen.Zuletzt habe das Unternehmen aber auch mit zwei sehr positiven Meldungen aus dem operativen Geschäft aufwarten können. Unter dem eigenen Label Wolkenwunder sei eine Matratze für das Niedrigpreissegment am Markt eingeführt worden, deren Absatz nach dem Verkaufsstart zum Ende des zweiten Quartals stark zugelegt habe. Darüber hinaus habe für das buddy-Sortiment eine Kooperation mit der Möbelhauskette porta abgeschlossen werden können, die die Produkte künftig in ihren 24 stationären Häusern und im Onlineshop anbiete. Nicht zuletzt dank dieser Initiativen rechne das Management für das Gesamtjahr ohne Berücksichtigung weiterer Zukäufe mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und wolle auf dieser Basis das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern.Zugleich arbeite das Unternehmen an einem großen Wachstumssprung. Das Management habe Termsheets für die Übernahme von zwei Unternehmen mit einem erwarteten Umsatz von ca. 23 Mio. Euro (2018) unterzeichnet. Die beiden Gesellschaften hätten im Bereich Möbel, Heimtextilien und Wohnaccessoires eigene Marken aufgebaut und könnten so einen kräftigen Beitrag zu dem anvisierten Ausbau dieses Geschäfts von SLEEPZ beisteuern.Die Übernahme solle gegen Ausgabe von Aktien erfolgen, aber zur Finanzierung des weiteren Wachstums benötige SLEEPZ zusätzliches Kapital. Aktuell befinde sich eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 7 Mio. Euro in der Platzierung, deren erfolgreicher Abschluss die Umsetzung der geplanten Expansion ermöglichen würde.Auf Basis einer Ziel-EBIT-Marge von rund 5 Prozent und einer unterstellten Verwässerung auf 28,2 Mio. Aktien resultiert aus dem Modell von Holger Steffen ein fairer Wert von 1,15 Euro je Aktie, auf dessen der Aktienanalyst von SMC Research das Urteil "hold" bestätigt. Das Kursziel werde von 1,65 Euro auf 1,15 Euro gesenkt. (Analyse vom 21.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link