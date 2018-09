ISIN SLEEPZ-Aktie:

DE000A2E3772



WKN SLEEPZ-Aktie:

A2E377



Ticker-Symbol SLEEP-Aktie:

BTBB



Kurzprofil SLEEPZ AG:



Die SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de, www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de.



Unter der Marke "buddy" (www.buddysleep.de ) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.



Die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de ) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.



Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. (04.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ab.Oliver Borrmann, Firmenchef von SLEEPZ (vormals bmp Holding), werde sich Ende dieses Jahres, nach über 20 Jahren aus dem Vorstand der Gesellschaft verabschieden. Das höre man aus Frankfurter Börsenkreisen. Es werde Zeit. Borrmann, der persönlich ein sympathischer Zeitgenosse sei, habe die Börse viel zu oft enttäuscht. Unter bmp hätten Aktionäre wenig Freude gehabt und auch seit der Wandlung in SLEEPZ laufe es nicht wirklich rund. Da die Kasse mal wieder knapp sei, werde aktuell eine Wandelschuldverschreibung platziert. Volumen 7 Mio. Euro, Laufzeit 3 Jahre, Zinssatz 6%, Wandlungspreis: 1.40 Euro. Ob die neue SLEEPZ-Strategie, sich zu konsolidieren und zumindest noch im Jahre 2016 verlustreiche Buden (Cubitabo und URBANARA) einzusammeln, auch funktioniere, würden die Aktienexperten bezweifeln. 1-Mal 1 sei nicht 2 und Bude mal Buden ergebe keine gesunde Firma. Wir meinen: Nicht kaufen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SLEEPZ-Aktie:1,07 EUR +0,47% (04.09.2018, 10:44)Tradegate-Aktienkurs SLEEPZ-Aktie:1,065 EUR +2,90% (03.09.2018, 22:26)