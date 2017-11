Börsenplätze SLEEPZ-Aktie:



Kurzprofil SLEEPZ AG:



Die SLEEPZ AG (ehemals bmp Holding AG) (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine Industrieholding mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen hält zwei Beteiligungen im Segment Schlafwelten: Die sleepz home GmbH und die Matratzen Union-Gruppe.



Die Mehrheitsbeteiligung sleepz wird seit Mai 2015 vollkonsolidiert. Das Unternehmen ist aus der früheren muchasa GmbH hervorgegangen, bei der SLEEPZ im Juni 2014 eingestiegen ist. Der Umsatz belief sich in 2016 auf rund 5,9 Mio. Euro (VJ: 6,4 Mio. Euro).



Im November 2015 wurde die Mehrheitsbeteiligung an der Matratzen Union Gruppe eingegangen. Die Unternehmen betreiben wie sleepz mehrere Onlineshops im Bereich Schlafwelten sowie einen Online-Outlet für (Schlaf-)Möbel und Dekoration. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die Gruppe einen Umsatz von rund 8,4 Mio. Euro (VJ: 6,4 Mio. Euro) erzielt. MU arbeitet bereits profitabel. (23.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB).SLEEPZ habe am 21.11. Eckdaten der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2017 berichtet.Den Umsatzrückgang um 19% auf 8,8 Mio. Euro habe das Unternehmen bereits im Rahmen der Guidanceanpassung Mitte Oktober bekannt gegeben. Ursächlich für die schwache Entwicklung seien Verzögerungen bei den Eigenmarken-Projekten sowie Veröffentlichungen über mangelhafte Rohstofflieferungen an Matratzen-Hersteller. Diese hätten im Markt für Unruhe gesorgt und dürften aufgrund von Produktionsstopps und damit einhergehenden Lieferengpässen auch noch in Q4 wirken.Das EBITDA sei mit -1,8 Mio. Euro deutlich hinter dem Vorjahreswert von -1,3 Mio. Euro zurückgeblieben. Neben den rückläufigen Erlösen hänge dies auch mit einem Anstieg der Rohstoffkosten zusammen, der nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden könne. Entsprechend sei die Materialaufwandsquote um 1,3 PP gestiegen. Eine quartalsweise Betrachtung zeige jedoch eine Verbesserung der Ertragslage. In Q2 habe das Unternehmen ein EBITDA von -0,8 Mio. Euro ausgewiesen. Im dritten Quartal habe der Verlust auf -0,6 Mio. Euro reduziert werden können.In Q4 dürfte das Hauptaugenmerk auf der Umsetzung der Eigenmarken-Projekte Grafenfels und Matratzenheld liegen. Diese sollten bereits 2018 einen wesentlichen Umsatzbeitrag liefern. Gleichzeitig arbeite SLEEPZ weiterhin an einer Integration von cubitabo. Der Analyst gehe davon aus, dass die SLEEPZ-Gruppe in diesem Rahmen weitere Finanzmittel aufnehmen werde, um die Liquiditätslage der Gesellschaft zu verbessern.SLEEPZ habe in 2017 starken Gegenwind vom Markt bekommen und den Wachstumspfad vorübergehend verlassen. Die Fortschritte auf der Kostenseite seien zu erkennen, Q4 werde nach Erachten des Analysten aber noch nicht dazu beitragen, Impulse für den Aktienkurs zu liefern. Das Kursziel laute unverändert 1,80 Euro.Da jedoch erst ab 2018 mit einer Verbesserung des Newsflows zu rechnen ist, bestätigt Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, seine "halten"-Empfehlung für die SLEEPZ-Aktie. (Analyse vom 23.11.2017)