Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

65,70 EUR -0,61% (08.03.2021, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

66,30 EUR +0,15% (08.03.2021, 15:44)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de. (08.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Mit einem Freudensprung habe die Börse die Jahreszahlen von SIXT für 2020 quittiert. Dabei habe der Mobilitätsdienstleister eigentlich nicht viel Gutes zu vermelden gehabt. Der Umsatz sei infolge der Corona-Krise um 38,8% auf 1,53 Mrd. Euro eingebrochen und das Ergebnis vor Steuern sei mit -81,5 Mio. Euro in die Verlustzone gerutscht. Im "Kleingedruckten" hätten sich dann aber doch ein paar Hoffnungsschimmer gefunden, etwa dass der Umsatzrückgang u.a. dank neuer Auto-Abo-Angebote deutlich geringer ausgefallen sei als der Rückgang des internationalen Flugverkehrs (-76%), dem wesentlichen Wachstumstreiber von SIXT. Oder dass das EBITDA im Vermietsegment dank entschlossener Flottenverkleinerung mit 75,6 Mio. Euro deutlich positiv geblieben sei. Und auch, dass SIXT für die Zeit nach Corona seine Positionierung weiter gestärkt habe, etwa durch den Ausbau des lukrativen LKW-Segments oder die zunehmende Marktdurchdringung in den USA, wo die Zahl der Vermietstationen selbst im Krisenjahr von 65 auf 100 gesteigert worden sei.Da habe die Börse dann auch nicht weiter gestört, dass der Vorstand auf eine Prognose für 2021 verzichtet habe und dass Erich Sixt nach der kommenden HV aus dem Leitungsgremium ausscheiden und in den Aufsichtsrat wechseln werde. Immerhin könne sich der neue Vorstand unter Führung der Söhne des Patriarchen gleich ab dem nächsten Jahr mit einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen empfehlen, da Sixt kürzlich seine - ohnehin ungenutzte - KfW-Kreditlinie komplett durch einen Bankenkredit ersetzt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: