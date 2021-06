XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (10.06.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SIXT: Aktie stark gelaufen, möglicherweise zu stark - AktienanalyseDie SIXT-Stämme (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) haben in den vergangenen Monaten kräftig aufgedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein seit Jahresbeginn sei es um 21 Prozent nach oben gegangen. Die alte Bestmarke aus dem Jahr 2018 sei damit Geschichte. Es sei vor allem die verbesserte Tourismus-Perspektive, die Anleger anlocke. Immer mehr Länder würden sich für Reisende öffnen. Die Mietwagen-Nachfrage habe daher deutlich angezogen - bei begrenztem Angebot. Denn viele Anbieter hätten in der Krise das Geschäft heruntergefahren, manche seien sogar komplett vom Markt verschwunden - was sich natürlich auch in den Preisen widerspiegle.Nicht ohne Grund hoffe CEO Erich Sixt auf einen guten Sommer. "Das Licht am Ende des Tunnels wird sehr, sehr hell", habe der scheidende Konzernlenker gesagt. Er habe zudem auf die Situation in den USA verwiesen. Dort habe sich gezeigt: Wenn man die Corona-Pandemie in den Griff bekomme, steige, die Nachfrage nach Mietwagen "fast explosionsartig" an. Und für die Deutschen gelte: "Wenn sie reisen können, werden sie reisen."Ob die Aktie nach dem guten Lauf allerdings noch großes Aufwärtspotenzial biete, darüber würden sich derzeit die Geister scheiden. Benjamin Pfannes-Varrow von der Berenberg Bank jedenfalls sehe das Ende der Fahnenstange erreicht. Zwar sei das Unternehmen gut aufgestellt, um aus der Corona-Krise mit Marktanteilsgewinnen hervorzugehen, so der Experte. Allerdings komme im Aktienkurs mittlerweile ein hohes Maß an Optimismus für die Ergebnisse im Jahr 2022 und vor allem 2023 zum Ausdruck, den er so nicht teile. Er habe daher seine Kaufempfehlung zurückgenommen. Das Kursziel habe der Analyst unverändert bei 123 Euro gelassen (aktuell: 117,80). (Ausgabe 22/2021)Börsenplätze SIXT St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:117,50 EUR -0,76% (10.06.2021, 10:16)