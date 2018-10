Konsequenterweise empfehlen Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, die SINGULUS-Aktie mit dem Kursziel von EUR 17,11 zum Kauf. (Analyse vom 24.10.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

11,16 EUR -0,36% (24.10.2018, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

11,18 EUR -3,45% (24.10.2018, 11:00)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (24.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).In ihrer jüngsten Branchen-Analyse zeige die Research-Boutique aus Frankfurt/M auf, dass die seit Monaten andauernde Anpassung des Standard-PV-Zell-Marktes dem Ende zuzugehen scheine. Inzwischen sähen Marktbeobachter erste Preisanstiege für die PV-Standardmodule. In der zurückliegenden Krise hätten die Maschinenhersteller in der PV-Wertschöpfungskette darauf sehr unterschiedlich reagiert.Die vielbeachtete Meyer Burger AG sei noch zu stark im Standard-PV-Segment unterwegs und setze ein neuerliches Sanierungsprogramm auf.Dagegen würden die Spezialmaschinen Herstellern SINGULUS TECHNOLOGIES AG oder Manz AG bereits seit einiger Zeit vom zunehmenden Innovationsdruck in Hocheffizienzzellen und Dünnschicht-Technologie, so die Fachanalysten profitieren.Drei Dünnschicht-Zellen-Hersteller aus China beherrsche den zum Standard-PV-Markt verglichen kleinen Markt: CNBM, Hanergy und Shanghai Electric.Das würden auch die überraschen guten 9M/18-Geschäftszahlen von SINGULUS belegen, würden die Aktienexperten vorrechnen.Damit gäbe es, entgegen dem Zweifel vieler Marktteilnehmer, gute Chancen die diesjährige Guidance bei SINGULUS zu erfüllen.