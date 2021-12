Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

4,63 EUR +1,09% (10.12.2021, 10:44)



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

4,65 EUR +1,09% (10.12.2021, 09:59)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker-Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (10.12.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) zu kaufen.Die Refinanzierung des Darlehens in Höhe von 4,0 Mio. Euro sei kürzlich unterzeichnet worden. Jetzt stehe noch die Bereitstellung einer zusätzlichen, unbesicherten Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von bis zu 10,0 Mio. Euro an, schreiben die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/M. Und sie würden betonen, dass die Erteilung des Testats, dass das Management im weiteren Verlauf des Q4/21 erwarte, auch ohne juristische Nachteile zeitnah in 2022 erfolgen könne.Die jüngsten Gespräche von CEO Dr.-Ing. Stefan Rinck in China hätten bereits zu zusätzlichen Bestellungen im Q4/21 in bedeutendem Umfang - und ersten Anzahlungen darauf - geführt. Die Auftragseingänge seien, wie auch die anvisierten Maßnahmen zur hinreichenden Finanzierung der kommenden zwei Wirtschaftsjahre, Basis für die erforderliche Fortführungsprognose, die Grundlage für das Testat seien.Immer mehr Unternehmen würden sich darauf einstellen, von den fossilen auf die immer preisgünstigeren EE-Energiequellen umzusteigen. Die Energiewende gewinne an Breite und Schwung, konstatieren die Aktienexperten.Die Refinanzierung stehe - laut Vorstand - kurz vor der Lösung. Die operativen Haupt-Risikofaktoren s‘hen die Analysten in der Liefer- und Logistikkette, was sie in ihrer Schätzungs- und Zielkurs-Anpassung abbilden würden.Deshalb und auch aufgrund der immer noch Peerbewertung empfehlen Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, die SINGULUS-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 10.12.2021)