3,34 EUR +0,91% (15.10.2020, 11:21)



3,36 EUR +1,51% (15.10.2020, 11:16)



DE000A1681X5



A1681X



SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (15.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die von nicht wenigen Investoren lange ersehnten "Non-Solar-, Non-China-Order" hätten jüngst vermeldet werden können, schreiben die EQUI.TS-Researcher in ihrer aktuellen Studie. Diese Erfolge würden sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die erfolgreiche Diversifizierungs-Strategie des Managements dokumentieren, die jenseits der großen konjunkturellen Herausforderungen verfolgt werde.Mit der TIMARIS-Order könne der Spezialmaschinenbauer in neuartige Anwendungsfelder liefern. SILEX II Maschinen für einen japanischen Zellhersteller sowie weitere Maschinen für internationalen Kunden hätten zusätzliche Kundengruppen außerhalb Chinas geöffnet. Gleiches gelte für einen bereits im Sommer eingegangenen Auftrag eines europäischen Kunden für die PECVD Technologie aus Kahl; oder die Bestellung einer PECVD-Beschichtungsanlage zur Herstellung von Mehrfachsolarzellen für Weltraum-PV und terrestrischen CPV-Anwendungen durch AZUR SPACE Solar Power GmbH. Die eingegangenen Orders dürften nach Analystenmeinung die bei SINGULUS-Investoren immer aufmerksam verfolgte Kassenlage weiter verbessert haben. Die Liquidität sei also weiterhin kein Thema, so die Aktienexperten. Zu den EUR 6,4 Mio. per 30.06.20 seien bis 31.07.20 zusätzlich EUR 14,2 Mio. Kundenanzahlungen dazugekommen. Der CFO habe damals die operative Finanzierungsreichweite mit "Mitte 2021" angegeben.Grundsätzlich aber belaste das Konjunkturrisiko (wg. COVID-19) anhaltend. Der aktuelle Aktienkurs deute auf eine noch größere Skepsis hin, denn der Bewertungsabschlag zu den Peers sei jüngst noch gestiegen.Damit verbessere sich das Chancen-/Risiko-Verhältnis, was auf die Liquidität und Finanzierung ausstrahle und so den Zielkurs leicht anhebe, so die Fachanalysten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, erwarten steigende Kurse und empfehlen deshalb die SINGULUS-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel werde von EUR 7,50 auf EUR 7,95 erhöht. (Analyse vom 15.10.2020