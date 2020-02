XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

5,54 EUR +1,47% (18.02.2020, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

5,45 EUR -3,20% (18.02.2020, 14:09)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (18.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) unter die Lupe.Der starke Kursanstieg nach dem Eingang eines lange erwarteten Großauftrags aus China sei mittlerweile komplett abgebaut worden. SINGULUS stecke nach wie vor in roten Zahlen. Sollte aber die Anzahlung aus China in den kommenden Wochen auf das Konto des Kahler Spezialanlagenbauers tatsächlich eingehen, dann stünden die Chancen für einen neuen Kurssprung gut, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2020)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SINGULUS-Aktie: