Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, empfehlen also die SINGULUS-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel werde von EUR 8,95 auf EUR 7,50 gesenkt. (Analyse vom 21.08.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

4,00 EUR +1,27% (21.08.2020, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

3,95 EUR +1,54% (21.08.2020, 12:22)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (21.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die Corona-Pandemie Einschränkungen seien ursächlich für die Verzögerungen und somit die schwache Umsatzlegung in Q2/20 gewesen, schreiben die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie zum Spezialmaschinenbauer aus Kahl am Main. Am Kundeninteresse dagegen läge es nicht und so gelte es eine verbreitete 2. COVID-19-Welle zu vermeiden, denn sonst würden dort Produktions- und Reisestopp - insbesondere nach China - die dringend nötige Umsatzwiederbelebung bei SINGULUS erschweren. Die Liquidität sei aktuell dabei kein Thema, so die Aktienexperten. Zu den EUR 6,4 Mio. per 30.06.20 seien bis 31.07.20 zusätzlich EUR 14,2 Mio. Kundenanzahlungen dazugekommen. Der CFO gebe die operative Finanzierungsreichweite mit "Mitte 2021" an.Inklusive der "Fab 6"-Order - in Höhe von über EUR 50 Mio. für den Standort Xuzhou - stehe die Book-to-bill-Ratio in Q1 und Q2/20 deutlich über 100%.Der Arbeitsvorrat per Q2/20 betrage EUR 77,0 Mio. In Kahl stünde man bereits ihn zügig abzuarbeiten.Und in der "Nach-COVID-19"-Zeit? Der Ruf nach Autarkie bei der Energiebereitstellung nehme spürbar zu, so die Experten.Noch allerdings sei COVID-19 nicht besiegt und das Konjunkturrisiko damit temporär erhöht.Dadurch habe sich Chance-/Risiko-Verhältnis verschlechtert, was auf die Liquidität und Finanzierung bei SINGULUS ausstrahle und so den Zielkurs absenke.Das der aktuelle Aktienkurs allerdings übertreibe, zeige ein Blick in die Peergruppe, die spürbare Kursanstiege verzeichnet hätte.