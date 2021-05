Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

4,92 EUR -0,61% (17.05.2021, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

4,98 EUR +0,61% (17.05.2021, 10:50)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (17.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die Investitionsbereitschaft der Industriekundschaft steige, wie es auch die Frühindikatoren aus dem deutschen Maschinenbau avisieren würden, schreiben die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/M. Und sie würden betonen, dass die jetzt veröffentlichten und vorläufigen Q1/21er KPI's, mit einem Umsatz von EUR 14,6 Mio. und einem Orderbestand von ca. EUR 69,8 Mio. (Q1/20: EUR 79,0 Mio.) diesen Trend bei SNG bestätigen würden. Eine sehr deutliche Erholung des Geschäftsgangs im späteren Jahresverlauf 2021 sei die Planung beim Spezialmaschinenbauer und sei möglich. Haupt-Risikofaktor seien die Lieferketten (bei SNG und bei den Kunden).Unterdessen hätten die Gläubiger in der 2. Versammlung am 06.05.21 der vorgeschlagenen Anpassung der wesentlichen Bedingungen der EUR 12,0 Mio.-Anleihe (erneute fünfjährige Laufzeit bis 07/2026; Reduzierung der Zinszahlungen auf 4,5% p.a.) zugestimmt. Mit der Gläubigerin des vorrangig besicherten Darlehens i.H.v. EUR 4,0 Mio. werde man zeitnah ebenfalls eine Vereinbarung zur Verlängerung der Darlehenslaufzeit verhandeln. Die Finanzierung stünde dann wieder auf tragfähigem Fundament.Aus finanztechnischer Sicht habe sich die Investmentattraktivität also spürbar erhöht. Unterdessen habe sich (Stichwort Diversifizierung des Geschäftsmodell durch "Non-Solar-, Non-China-Orders") das Chance-/Risiko-Verhältnis strukturell verbessert, was durch die jüngsten Orders untermauert werde. Konsequenterweise steige der Zielkurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link