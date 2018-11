Die positive Einschätzung der Experten zu SINGULUS sei inzwischen noch stärker untermauert.



Die SINGULUS-Aktie ist unverändert kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 19.11.2018)



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik.



Haar (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) unter die Lupe.Markus Ehret, CFO von SINGULUS, habe den Experten bei ihrem letzten Treffen in Frankfurt Anfang September nicht zu viel versprochen. Der chinesische Staatskonzern China National Building Materials (CNBM) und Partner von SINGULUS habe die Absicht gehabt, Aktionär des Maschinenbauers zu werden und die Anteile von Roland Lacher, dem Mitgründer von SINGULUS, zu kaufen. Obwohl das Unternehmen auf den Prozess keinen Einfluss habe, habe sich Ehret vom zeitnahen Vollzug überzeugt gezeigt.Inzwischen sei CNBM über eine Tochtergesellschaft mit einem Anteil von mehr als 13% Aktionär des Unternehmens. Es bestehe zudem die Option, ein weiteres Paket von über 3,6% zu kaufen. "Meine Information ist, dass diese Option auf jeden Fall gezogen wird", sage den Experten Ehret im Hintergrundgespräch. Noch bedeutender sei jedoch, dass Ehrets Zielsetzung, bis Ende 2018 die Zusammenarbeit mit CNBM weiter auszubauen und neue Orders zu erhalten, übererfüllt worden sei. Die jüngste Reise des Managements nach Shanghai sei für SINGULUS ein großer Erfolg gewesen. CNBM wolle insgesamt vier CIGS-Fabriken in vier chinesischen Provinzen mit einer Produktionskapazität von je 1.5 Gigawatt bauen und dafür Maschinen von SINGULUS benötige.In der Provinz Anhui sei die erste Anlage mit einem Volumen von 300 Megawatt bereits in Betrieb. Dort sei Schritt 1 für die Herstellung von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen von insgesamt 14 Anlagen für 300 Megawatt Fertigungskapazität vollzogen. Für Abschnitt 2 habe SINGULUS einen Letter of Intent über die Lieferung von mehr als zehn Produktionsanlagen für weitere 300 Megawatt unterschrieben. Zudem habe SINGULUS für die Provinz Jiangsu eine weitere Absichtserklärung unterzeichnen können, die ebenfalls Produktionsanlagen für eine Kapazität von 300 Megawatt vorsehe.In der Provinz Jiangsu bedeute diese Vereinbarung der Startschuss zum Bau von insgesamt 1.5 Megawatt an diesem Standort. Für einen weiteren Standort in Meishan habe das Unternehmen bereits im Jahr 2017 feste Aufträge erhalten. Hierzu sei nunmehr ebenfalls ein Letter of Intent unterzeichnet worden, der die Lieferung von fünf noch ausstehenden Selenisierungsanlagen vorsehe und damit ebenfalls 300 Megawatt Fertigungskapazität ermögliche. "Die Messe China International Import Expo (CIIE) in Shanghai hat unsere Erwartungen durchaus übertroffen. Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden".Die wichtigste Botschaft sei jedoch, dass es CNBM mit ihrem eigenen Vorhaben ernst meint und SINGULUS offensichtlich als Partner gesetzt sei. "Das war auch erneut unser Eindruck in China." Ein Restrisiko verbleibe natürlich, auch wenn die Politik der chinesischen Regierung den Ausbau der Solarproduktion und der CIGS-Fabriken befürworte. Sollte sich hier die Ansicht ändern, dürfte CNBM die eigenen Pläne zumindest überdenken. Da es sich um einen Staatskonzern handle, würden die Experten die Risiken indes für überschaubar halten. Weitere Orders seien somit nur eine Frage der Zeit.Zudem rechne Ehret im Jahr 2019 mit CIGS-Aufträgen für Projekte weiterer Kunden in China. Eigentlich habe die chinesische Regierung im Mai 2018 kommuniziert, dass sie eine drastische Kürzung der Einspeisevergütungen vornehme und damit den Zubau deutlich verlangsame. Es sehe derzeit jedoch danach aus, dass das Zubau-Ziel wieder erhöht werde. "Für uns ist das eine sehr wichtige Nachricht. Wir können uns dadurch berechtigte Hoffnung machen, in 2019 auch Aufträge für kristalline Solarprojekte für die Hochleistungszellen Heterojunction zu erhalten", so Ehret.Für das Jahr 2018 bekräftige Ehret, einen Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionenbereich und ein EBIT im mittleren einstelligen Bereich zu erreichen. Ob die Ergebnisprognose nun nochmal angehoben werden müsse, habe Ehret nicht bestätigt. Darauf komme es nach Meinung der Experten nicht mehr wirklich an. Viel wichtiger: "Unser Ziel ist in 2019, sowohl den Umsatz als auch das EBIT weiter zu steigern. Wir sind wieder ein Wachstumsunternehmen", sage Ehret. 2019 und 2020 könnten somit gute Jahre für SINGULUS werden.