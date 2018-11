Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (02.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) unter die Lupe.In Zeiten, in denen Gewinnwarnungen gleich reihenweise über den Nachrichtenticker laufen würden, seien Investoren froh, wenn ein Unternehmen seine Prognose bestätige - auch wenn der Chart in den letzten Tagen wie bei SINGULUS etwas anderes habe erwarten lassen.Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung sei der Aktienkurs innerhalb von weniger Handelstagen um 25 Prozent eingebrochen. Fundamentale Gründe für den Rutsch habe es keine gegeben - im Gegenteil: Das Unternehmen habe für Q3 einen satten Umsatz- und Gewinnsprung gemeldet. Demnach seien die Erlöse in den ersten neun Monaten 2018 um 43% auf 91 Mio. Euro gewachsen. Das EBIT habe sich auf 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro) vervielfacht. Die Gesellschaft erwarte auch für Q4 einen positiven Verlauf und bestätige die Prognose für das Gesamtjahr mit Umsatzerlösen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Das EBIT solle entsprechend im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen.Zur Erinnerung: SINGULUS sei spezialisiert auf Anlagen, mit denen Oberflächen beschichtet und behandelt werden können. Früher habe die Gesellschaft CD- und DVD-Produzenten mit ihren Maschinen beliefert. Doch der Markt sei zusammengebrochen. Nach einigen verlustreichen Jahren habe die Gesellschaft das Optical-Disc-Geschäft spürbar zurückgefahren und fokussiere sich jetzt auf das Geschäft mit Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik (PV) - und verfüge auch hier über eine hohe Kompetenz, insbesondere im Teilbereich der Dünnschicht-Solarzellen nach dem Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid-Verfahren (CIGS). Hier würden große Glasscheiben veredelt und als Solarmodule eingesetzt.Mittlerweile habe sich das Wertpapier etwas stabilisieren und eine Gegenbewegung starten können. Diese könnte schon bald Rückenwind in Form von frischen Aufträgen bekommen, denn vom 5. bis zum 10. November finde in Shanghai eine wichtige Branchenmesse statt. Eine Modifizierung der Jahresprognosen noch im Jahresverlauf scheine nicht ebenfalls ausgeschlossen.Kann der Anlagenbauer neue Aufträge an Land ziehen und seinen Wettbewerbsvorsprung weiterhin in steigende Umsätze ummünzen, dürften die Gewinne nachhaltig sprudeln - und die SINGULUS-Aktie schnell wieder Kurs auf die 15-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2018)