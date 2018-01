Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (17.01.2018/ac/a/nw)

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).In ihrer jüngsten Branche-Analyse zeige die Research-Boutique aus Frankfurt/M auf, dass der aktuelle Investitionszyklus in der Photovoltaik-Industrie auch 2018 anhalten dürfte. Die Auftragsbücher der PV-Zulieferer im Q3/17 seien weiter gut gefüllt gewesen. Nach VDMA-Angaben habe die Book-to-Bill-Ratio bei 1,6 gelegen. Das Wachstum dürfte auch mittelfristig anhalten, denn Schätzungen des Prognose-Unternehmens IHS Markit für 2018 erwarte einen weltweiten Zubau von Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 108 GWh, was einem Jahresplus von ca. +20% ggü Vj. Entsprechen würde.Die IHS Markit-Analysten würden knapp die Hälfte des weltweiten Photovoltaik-Zubaus in China prognostizieren. Drei PV-Zellen-Hersteller würden den Markt für Dünnschicht-Zellen beherrschen. CNBM, Hanergy und Shanghai Electric - allesamt aus China.Im Januar 2018 sei der Spatenstich für die von Manz AG zu liefernde CIGS-Turnkey-Anlage (CIGSfab) zur Serienproduktion von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen (306 MW, Produktionsstart Mitte 2019e) in Chongqing City, China, erfolgt.Ob Meyer Burger AG aus der Schweiz oder deutsche Maschinenbau-Unternehmen, neue Orders dürften also auf alle zukommen, würden sich die Aktienexperten der EQUI.TS GmbH zuversichtlich geben. Denn der anstehende Zahlungseingang der Teilzahlungen des Großkunden CNBM für die "Fab 5" in der City of Wuxi stehe immer noch aus und belaste den Aktienkurs. Die Experten seien zuversichtlich, dass dieser Zahlungseingang eine neuerliche Bewertungsanpassung auslösen würde.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die SINGULUS-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,77 Euro. (Analyse vom 17.01.2018)