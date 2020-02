Börsenplätze SIG-Aktie:



Die SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN) bietet Systeme und Lösungen für aseptische Verpackungen an, die auf keimfreien und sterilen Kartonlösungen basieren. Aseptischen Kartonverpackungsabfüllmaschinen, aseptische Kartonverpackungshülsen, Ausläufe und Verschlüsse ergänzen das Angebot. Die SIG Combibloc Group AG produziert Getränke- und Lebensmittelverpackungen und unterstützt seine Kunden bei End-to-End-Lösungen. (26.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SIG-Aktienanalyse von Analystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN).Im GJ20 rechne die Analystin mit einem Umsatzplus von 4,0%, wobei die Region EMEA um 0,5%, APAC um 6,5% und Nord- und Südamerika um 7,0% zulegen dürften. Die Akquisition von Visy (Australien) werde auf Konzernebene 2,5% hinzufügen, die Währungseffekte 0,8%, was zusammen ein Umsatzplus von 7,3% bzw. 6,5% in LW ergebe.Die EBITDA-Prognose der Analystin bleibe in EUR praktisch unverändert und ergebe eine EBITDA-Marge von 27,3% (+10 Bp.). Dies verdanke sich den operativen Verbesserungen, die den geringeren Margenbeitrag aus der Visy-Akquisition kompensieren könnten. Durch die Akquisition erhalte SIG Combiblock Zugang zu Australien und Neuseeland. Die EPS-Prognose der Analystin beinhalte bereits die neuen Wechselkursannahmen, weshalb der EPS-Wert für das GJ20/21 um 4% niedriger ausfalle.Coronavirus noch mit begrenzten Auswirkungen: China mache 16% des Konzernumsatzes aus, das dortige Werk habe in den letzten Wochen weder seine Produktion zurückfahren müssen, noch habe es auf Kundenseite Probleme gegeben (Ausnahme: Region Wuhan). Auch das Hochfahren der neuen Anlage, die ihre Arbeit in Q1/2021 aufnehmen solle, verlaufe bisher nach Plan.Die Auswirkungen des Coronavirus seien derzeit schwer zu prognostizieren. Bis jetzt laufe die Produktion in China aber weiter, außerdem seien Maßnahmen zur Neuordnung der Lieferkette ergriffen worden. Die Vorgabe einer unveränderten Marge im GJ20 sei vor dem Hintergrund der Akquisition des margenschwächeren Geschäfts in Australien zu sehen - dieses ermögliche im GJ20/21 gewisse Synergien. SIB Combibloc werde bei einem mittelfristigen Wachstumsziel von +4 bis 6% p.a. ein Unternehmen mit hoher Cashflow-Generierung bleiben.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die SIG-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 12,00 auf CHF 14,00 erhöht worden. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link