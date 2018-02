Xetra-Aktienkurs SHW-Aktie:

35,00 EUR -0,28% (02.02.2018, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs SHW-Aktie:

34,70 EUR -1,42% (02.02.2018, 08:08)



ISIN SHW-Aktie:

DE000A1JBPV9



WKN SHW-Aktie:

A1JBPV



Ticker-Symbol:

SW1



Kurzprofil SHW AG:



Die SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9, WKN: A1JBPV, Ticker-Symbol: SW1) wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten Industriebetrieben in Deutschland. Heute ist die SHW AG ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen beitragen. Im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten entwickelt und produziert der SHW-Konzern Pumpen für Personenkraftwagen und sogenannte Industrieanwendungen (Lkw, Agrar- und Baumaschinen sowie Stationärmotoren und Windkraftanlagen) sowie Motorkomponenten. Im Geschäftsbereich Bremsscheiben werden einteilige, belüftete Bremsscheiben aus Gusseisen sowie Leichtbaubremsscheiben aus einer Kombination von Eisenreibring und Aluminiumtopf entwickelt und produziert.



Zu den Kunden des SHW-Konzerns gehören namhafte Automobilhersteller, Nutzfahrzeug- sowie Landmaschinen- und Baumaschinenhersteller und andere Zulieferer der Fahrzeugindustrie. Der SHW-Konzern produziert derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland (Bad Schussenried, Aalen-Wasseralfingen, Tuttlingen-Ludwigstal und Neuhausen ob Eck), in Brasilien (Sao Paulo) und China (Kunshan) und verfügt über ein Vertriebs- und Entwicklungszentrum in Toronto, Kanada. Daneben hält die SHW Automotive GmbH 51 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen SHW Longji Brake Discs (LongKou) Co., Ltd., LongKou, China. Mit etwas mehr als 1.250 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 einen Konzernumsatz von 406 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.shw.de. (02.02.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SHW-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9, WKN: A1JBPV, Ticker-Symbol: SW1) von "halten" auf "kaufen" hoch.Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017: Sowohl im Umsatz (401 Mio. EUR, Zielspanne: 400 bis 420 Mio. EUR) als auch in der EBITDA-Marge (10,3%, 10,0 bis 11,0%) sei jeweils der untere Prognoserand getroffen worden. Dabei habe SHW im um 1% zum Vorjahr rückläufigen Umsatz von einem positiven Konsolidierungseffekt in Höhe von ca. 5 Mio. EUR profitiert. Dem hätten unerwartet schwache Abrufe für Dieselfahrzeugkomponenten entgegengestanden. Das um 5% auf 41 Mio. EUR gefallene EBITDA sei von gestiegenen Rohstoffpreisen im Bremsscheibengeschäft und diversen Einmaleffekten belastet worden. Der Gewinn je Aktie sei um 18% auf 1,63 EUR gefallen, zusätzlich beeinträchtigt durch negative FX-Effekte aus dem in Q4 vollzogenen Verkauf des chinesischen Bremsscheiben Joint Ventures.SHW dürfte nach der zweijährigen Konsolidierungsphase nun wieder auf profitables Wachstum umschalten. Die Basis dafür sei durch die Akquisition internationaler Projekte, Prozessoptimierungen und Kapazitätserweiterungen gelegt worden. Die Umsatzzielspanne betrage 450 bis 470 Mio. EUR (2018), 540 bis 560 Mio. EUR (2019) und 600 bis 630 Mio. EUR (2020). Daraus leite sich im Mittel eine Wachstumsrate von 15%, 20% und 13% ab.Für 2018 seien die Haupttreiber nach Erachten des Analysten PKW-Ölpumpen-Hochläufe in China und eine stärkere Nachfrage aus dem bereits 2017 dynamischen Industriegeschäft. In der Planung habe SHW u.a. ein schwächeres Marktumfeld für Diesel-Motorkomponenten berücksichtigt. Denn noch mit dem Q3/2017-Bericht sei für 2018 eine Umsatzspanne von 470 bis 495 Mio. EUR avisiert worden. Unverändert seien dagegen die EBITDA-Margenprognosen von 11,0 bis 12,0% (2018), 11,5 bis 12,5% (2019) und 12,0 bis 13,0% (2020) geblieben. Der Margenhochlauf erscheine Maichl durch Skalen- und positive Produktmixeffekte realisierbar.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die SHW-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link