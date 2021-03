Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

183,40 EUR -3,37% (04.03.2021, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

182,80 EUR -3,99% (04.03.2021, 10:55)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (04.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das MDAX-Unternehmen habe den Markt mit den Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick auf 2021 nicht gänzlich überzeugt, die Aktie sei im Anschluss unter Druck geraten. Jefferies-Analyst Alexander Thiel habe in einem ersten Kommentar geschrieben, die Jahresziele der SHOP APOTHEKE für dieses Jahr lägen nur am unteren Ende der Erwartungen. Doch es gebe auch positive Analystenstimmen nach der Zahlenvorlage.Die Commerzbank habe das Kursziel für SHOP APOTHEKE von 188 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das vierte Quartal sei besser gewesen als gedacht, so Analyst Andreas Riemann. Die Aussichten für Wachstum und Profitabilität der Online-Apotheke seien sehr gut geblieben.Auch die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für SHOP APOTHEKE nach Zahlen von 205 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Schlussquartal 2020 habe die Umsatz- und Margendynamik der Internetapotheke bestätigt, habe Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Der Umsatzausblick auf 2021 biete positives Überraschungspotenzial. Die Aktie bleibe einer seiner bevorzugten mittelgroßen Werte im deutschsprachigen Raum (DACH).Etwas weniger Upside-Potenzial billige Barclays der im MDAX gelisteten Aktie zu. Die britische Investmentbank habe den Wert auf "overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Ausblick auf 2021 entspreche weitgehend den Erwartungen, auch wenn einige Investoren wohl ein wenig mehr erwartet hätten, habe Analystin Alvira Rao in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Wichtiger für die Online-Apotheke sei aber die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland, die sich ab 2022 sichtbar in den Unternehmenszahlen niederschlagen dürfte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link