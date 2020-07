Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

120,80 EUR -3,82% (09.07.2020, 11:08)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (09.07.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Traum-Performance - AktienanalyseDie Aktie des Online-Medikamentenhändlers SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) rennt von einem Rekordhoch zum nächsten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein in den vergangenen vier Wochen sei das Papier um 50 Prozent nach oben geschossen - kein anderer SDAX-Wert habe eine bessere Bilanz. Noch spektakulärer falle die Entwicklung seit Jahresbeginn aus. In dieser Zeit habe sich der Wert fast verdreifacht. Kein Zweifel: SHOP APOTHEKE EUROPE gehöre zu den Krisen-Profiteuren - die Kundenzahlen würden steigen, die Einnahmen würden sprudeln. Vorläufigen Berechnungen zufolge habe das Unternehmen seinen Umsatz im zweiten Quartal um 42 Prozent auf 233 Mio. Euro nach oben schrauben können. Die Anzahl aktiver Kunden sei um 800.000 auf 5,5 Mio. gewachsen.Was das für die Prognose bedeute und ob das Unternehmen möglicherweise sogar erstmals die Gewinnschwelle habe überschreiten können, würden die Aktionäre zwar erst am 6. August erfahren. Potenzial für positive Überraschungen sei aber durchaus vorhanden. Die Pandemie sei allerdings nicht der einzige Grund für den Run auf das Papier. Es seien noch weitere Faktoren, die der Aktie derzeit entgegenkommen würden, allen voran die kommende Einführung des so genannten E-Rezepts. Barclays-Analystin Alvira Rao gehe davon aus, dass im Jahr 2030 daher ein Viertel des Medikamentenhandels in Deutschland online abgewickelt werden könnte. Die Aussichten würden also stimmen.Denn der Chart der SHOP APOTHEKE-Aktie gleicht inzwischen immer mehr einer Fahnenstange, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2020)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:121,20 EUR -3,04% (09.07.2020, 10:54)