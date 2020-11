ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 5,5 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.06.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.



Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. (13.11.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) charttechnisch unter die Lupe.Das Konzept der Relativen Stärke nach Levy würden sie für einen der vielversprechendsten Ansätze der Technischen Analyse halten. Deshalb würden sieregelmäßig auf Momentumtitel eingehen. Sie wollten eine neue Strategie vorstellen, wie man systematisch, nach einer Korrektur in relativ starke Werte investieren könne. Grundvoraussetzung sei das Vorliegen eines langfristigen Aufwärtstrends, was die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an einem RSL-Koeffizienten von über 1 auf Wochenbasis festmachen würden. Diese langfristige Betrachtung würden sie zusätzlich mit einer Analyse auf Tagesbasis verknüpfen. Hier würden sie ein Abtauchen unter das untere Bollinger Band als Indiz für eine kurzfristige Atempause fordern. Das beschriebene Setup liege derzeit bei der SHOP APOTHEKE-Aktie in lehrbuchmäßiger Weise vor. Der Titel habe im Anschluss an eine Bestätigung des September-Tiefs (117,00 EUR) inzwischen sogar das untere Bollinger Band (akt. bei 129,46 EUR) zurückerobert. Damit nehme der langfristige Trend möglicherweise wieder Fahrt auf. Erstes Anlaufziel seien dabei die historischen Hochstände bei 166,40/167,60/168,60 EUR. Ein Sprung über diese Hürden würde zudem die Konsolidierung der letzten Monate abschließen. Stopp auf Basis des o. g. Septembertiefs, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:141,40 EUR +0,43% (13.11.2020, 08:26)Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:143,40 EUR +1,41% (13.11.2020, 09:04)