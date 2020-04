(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (24.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die SHOP APOTHEKE gehöre zu den Profiteuren der Corona-Krise. Experten würden für den Online-Arzneimittelhändler dank der der Einführung elektronischer Rezepte auch längerfristig mit guten Geschäften und weiterem Wachstum rechnen. DER AKTIONÄR hat die Vorzüge der Gesellschaft frühzeitig vorgestellt und sieht ebenfalls noch viel Luft für die Aktie der Online-Apotheke.SHOP APOTHEKE profitiere erheblich von der Coronavirus-Pandemie: Ein außergewöhnlich hohes Bestellaufkommen präge momentan die Situation, da viele Menschen zu Hause bleiben und per Internet einkaufen würden. So sei der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um 33 Prozent gestiegen. Die Zahl aktiver Kunden sei in den ersten drei Monaten um 300.000 gewachsen. Das starke Wachstum zu Jahresbeginn werde sich auch auf das operative Ergebnis auswirken, habe Finanzchef Jasper Eenhorst gesagt.Entsprechend sei der vor dreieinhalb Jahren an die Börse gegangene Arzneimittel-Versandhändler auch für 2020 zuversichtlicher geworden. Der Jahresumsatz solle nun mindestens 20 Prozent über dem Vorjahr liegen. Bei dem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis wolle SHOP APOTHEKE die Gewinnschwelle erreichen.Während der Online-Handel von Medikamenten bislang ein Nischengeschäft gewesen sei, nehme er nun in der Krise an Bedeutung zu. Dieser Trend werde sich mit der Einführung elektronischer Rezepte noch verstärken. Denn jüngst sei in Deutschland beschlossen worden, dass ärztliche Rezepte ab dem Jahr 2022 grundsätzlich nur noch in elektronischer Form ausgestellt werden sollten. Mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums in Venlo wolle das Unternehmen seine Kapazitäten mehr als verdoppeln, um sich für das erwartete Nachfragewachstum der kommenden Jahre zu rüsten.Die Aktie zähle zu den Gewinnern der der Coronavirus-Krise. In der Woche vor Osten habe der Titel ein Rekordhoch bei 75 Euro markiert. Aktuell würden die Anteilsscheine bei rund 67 Euro notieren. Mit einem Gewinn von 54 Prozent seit Jahresbeginn 2020 seien die SHOP APOTHEKE-Aktien damit klarer Spitzenreiter im Nebenwerteindex SDAX.Dank der guten Aussichten dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein. Neben dem kurzfristigen Nachfrage-Boom wegen der Coronakrise gebe es durch die anstehende Einführung elektronischer Rezepte in Deutschland einen weiteren Impulsgeber, der die Aktie mittelfristig beflügeln sollte. Diese mögliche Neubewertung werde nun auch von anderen Marktteilnehmern erkannt und sollte den Kurs schon bald auf neue Rekordhochs führen.DER AKTIONÄR spekuliert im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot auf steigende Kurse. Die SHOP APOTHEKE-Aktie liegt hier seit der Aufnahme und ersten Teilgewinnmitnahmen über 30 Prozent vorne - Tendenz steigend, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.