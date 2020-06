Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (19.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Bei der SHOP APOTHEKE EUROPE scheine die Konsolidierung beendet. Das Papier der Online-Apotheke stehe kurz vor einem neuen Kaufsignal, das den Weg zu den alten Höchstständen bereiten sollte.Der SDAX-Titel habe am 25./26. Mai mit einem Bearish Engulfing Pattern ein Umkehrsignal gebildet, das zu einer Korrektur um mehr als 20 Prozent geführt habe. Im Swing-Tief habe der Kurs bei 76,90 Euro und damit etwas unterhalb des 38,2%-Retracements der Aufwärtsbewegung zwischen März und Mai bei 79,86 Euro notiert.Mutige Anleger, die auf dieses Szenario setzen wollen, können beispielsweise mit einem Faktorzertifikat eine überproportionale Performance erzielen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2020)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:97,40 EUR +2,53% (19.06.2020, 11:20)