Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (27.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Positive Neuigkeiten zum elektronischen Rezept (E-Rezept) in Deutschland vom Vortag hätten am Donnerstag nachgewirkt und den Aktien der Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE und Zur Rose noch etwas mehr Auftrieb gegeben. Beide Werte würden zur Stunde rund zehn Prozent an Wert zulegen, die Stimmung drehe.Für die gute Stimmung habe am Mittwochnachmittag die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (Gematik) gesorgt, die für den technischen Aufbau und die Einführung des E-Rezept zuständig sei. Laut Mitteilung der Gematik hätten sich ihre Gesellschafter einstimmig geeinigt, das eRezept gemeinsam voranzubringen und die Testphase zu intensivieren. Mindestens 30.000 E-Rezepte sollten erfolgreich abgerechnet werden, habe es geheißen.Beherrschender Anteilseigner der Gematik sei das Bundesministerium für Gesundheit, das kurz vor Weihnachten den ursprünglich für den Jahresbeginn 2022 geplanten bundesweiten Start des eRezepts auf unbestimmte Zeit verschoben habe. Begründet worden sei dies damit, dass erforderliche technische Systeme noch nicht flächendeckend zur Verfügung stünden.Am Markt sei die jüngsten Nachrichten der Gematik daher nun freudig aufgenommen worden. "Besser als erwartet" sei dies, habe etwa Analyst Daniel Grigat von Stifel Europe geschrieben. Die Bedenken der Investoren dürften sich nun zerstreuen, da das eRezept in einer erweiterten Testumgebung im ersten Quartal erprobt werde. Einzelheiten über die landesweite Einführung und ob das E-Rezept obligatorisch werde, habe es zwar nicht gegeben; er rechne jedoch mit einer landesweiten Einführung ab der zweiten Jahreshälfte. Eine verpflichtende Einführung dürfte ihm zufolge von 2023 an folgen.Die Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland sei für die beiden größten Online-Apotheken-Konzerne für das weitere Wachstum, welches es zu erschließen gelte, enorm wichtig. Kein Wunder, dass die Aktien prozentual zweistellig zulegen könnten.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für beide Aktien optimistisch gestimmt. Diese eignen sich allerdings nur für den spekulativ ausgerichteten Anleger, so Michel Doepke. (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link