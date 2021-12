Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (21.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Aufkommende Lockdown-Ängste wegen der zunehmenden Ausbreitung der Omikron-Virusvariante und eine neue Kooperation vom SHOP APOTHEKE EUROPE-Unternehmen MedApp hätten der Aktie des Online-Arzneimittelversenders zu Wochenbeginn frische Impulse verliehen. Für mutige Anleger befinde sich der SDAX -Wert derzeit auf einem interessanten Einstiegsniveau.Doch zunächst zum Deal mit MedApp: Fortan arbeite das Unternehmen, welches eine führende E-Health-Medikationsplattform in petto habe, mit der niederländischen Krankenversicherung VGZ zusammen. Ziel sei es, Patienten den Umgang mit Medikamenten zu erleichtern."Es freut uns, dass die VGZ unser Ziel unterstützt, PatientInnen dabei zu helfen, Medikamente richtig einzunehmen. Zusammen mit der VGZ werden wir das Leben vieler Menschen mit einer chronischen Erkrankung erleichtern", so MedApp-CEO Pit Janssen.Zu Jahresbeginn habe sich SHOP APOTHEKE EUROPE den E-Health-Spezialisten unter den Nagel gerissen. Die Übernahme ermögliche der Online-Apotheke auch den Zugang zum niederländischen Markt mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.SHOP APOTHEKE EUROPE befinde sich in einer attraktiven Position, um das immense Wachstumspotenzial im Markt des Online-Medikamentenhandels in Europa auszuschöpfen. Übernahmen wie MedApp sollten sich langfristig auszahlen.Mutige Anleger greifen bei der Aktie zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur SHOP APOTHEKE-Aktie. Ein Stopp bei 110,00 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link