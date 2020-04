XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (09.04.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktie gefragt - AktienanalyseEine der wenigen Aktien, die auf oder in der Nähe ihres Allzeithochs notieren, ist SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Online-Medikamentenhändler habe im vergangenen Geschäftsjahr von gestiegenen Bestellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitiert. Auch international sei es rund gelaufen. Daher sei der Umsatz der Gesellschaft um rund 30 Prozent auf 701 Mio. Euro geklettert. Die Marge auf Basis des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf minus 1,9 Prozent verbessert und liege damit innerhalb des prognostizierten Korridors von minus 2,0 bis minus 2,3 Prozent. Im vierten Quartal 2019 habe die Online-Apotheke ihren Umsatz um 27 Prozent auf rund 192 Mio. Euro gesteigert.2020 wolle SHOP APOTHEKE EUROPE erstmals die Gewinnzone auf Basis des EBITDA erreichen. Zudem solle der Umsatz um rund 20 Prozent steigen. Auswirkungen des fortschreitenden Coronavirus-Ausbruchs seien dabei aber nicht berücksichtigt. Dadurch sei zwar ein temporärer Auftragsschub zu verzeichnen. Wie sich die Situation weiterentwickeln werde, sei jedoch völlig ungewiss. "Wir agieren aktuell in einem von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld", habe Unternehmenschef Stefan Feltens anlässlich der Zahlenvorlage erklärt.Die SHOP APOTHEKE-Aktie sei derzeit allerdings noch aus einem anderen Grund gefragt: Die Bundesregierung habe nämlich festgelegt, dass es ab 2022 verpflichtend nur noch E-Rezepte gebe. Da dabei nur wenige Ausnahmen vorgesehen seien, komme das einer Abschaffung des Papier-Rezepts gleich. "Nach der flächendeckenden Einführung elektronischer Rezepte erwarten wir bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten nochmals einen erheblichen Wachstumsschub", so Feltens.In dem Zusammenhang kam es zu einem kleinen Kursknick bei der Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE, der aber schon bald wieder ausgebügelt sein dürfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: