Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (19.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) fest.Realistisches Margenziel?: Trotz geplanter Restrukturierungskosten von CHF 75 Mio. belasse SGS sein Margenziel für 2020 unverändert - was unter den Anlegern Fragen aufwerfe. Von außen betrachtet sehe es nämlich ganz danach aus, als befände sich das Kerngeschäft (darunter primär zwei Divisionen) derzeit ziemlich unter Druck. Auf bereinigter Basis habe die Marge stagniert, und dies trotz diverser Sparprogramme (SSC, laufende Restrukturierung von Beschaffung etc.).Kapitalallokation kontra Margenfokus: Obwohl wir die Veräußerung von PSC aus strategischer Warte nachvollziehen können, will uns die finanzielle Logik dahinter weniger einleuchten: Zum Verkaufspreis wies die Einheit einen geschätzten ROIC von 6% auf, so der Analyst von Vontobel Research. Im Vergleich dazu liege das akquirierte Maine Point mit einem ROIC von 7% nur minimal darüber. Vor diesem Hintergrund betrachtet würde der Analyst zudem auch eine Veräußerung von Clinical Research erwarten, die ebenfalls als strategisch irrelevant eingestuft worden sei und die zudem deutlich geringere Erträge als PSC abwerfe.Weitere Restrukturierung? Zusätzliche Veräußerungen?: Bertschy rechne sowohl mit einer zweiten Restrukturierungsphase als auch mit weiteren Veräußerungen. Außerdem dürfte die Entwicklung in einigen Divisionen noch eine ganze Reihe von strategischen Fragen aufwerfen.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.350. (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: