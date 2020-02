SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (14.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) weiterhin zu kaufen.Neuer Aktienrückkauf von CHF 200 Mio.: Starttermin des Rückkaufprogramms sei der 17. Februar, enden solle es spätestens am 30. Dezember 2020. Im Verlauf des letzten Programms dieser Art, das im Dezember 2018 beendet worden sei, habe SGS zu einem Durchschnittspreis von CHF 2.360 Aktien im Gesamtwert von CHF 250 Mio. zurückgekauft. Davor, von 2015 bis 2018, habe SGS bereits CHF 708 Mio. von insgesamt CHF 2.848 Mio. in Form von zwei Rückkäufen an die Aktionäre ausgeschüttet (= 100% des FCF).SGS starte in diesem Jahr also ein neues Rückkaufprogramm, das auf dasjenige über CHF 250 Mio. im GJ18 folge. Das seien gute Nachrichten, würden sie doch bedeuten, dass SGS seine anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik fortführe. Darüber hinaus sehe Bertschy ein Potenzial für weitere M&A-Aktivitäten.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die SGS-Aktie und das Kursziel von CHF 3.000. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze SGS-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:2.494,00 EUR +1,55% (14.02.2020, 14:25)