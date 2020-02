LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:

SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (04.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) weiterhin zu kaufen.Beschleunigtes Bookbuilding: 12,7% des Kapitals, d.h. 960.000 Aktien oder CHF 2,3 Mrd., zum Preis von CHF 2.425 (11,1% Abschlag). Am 31. Dezember 2019 habe die Familie von Finck eine Beteiligung von 15,7% gehalten. Die Familie reduziere nun im Rahmen einer langfristigen Investitionsstrategie ihre Beteiligung. Sie werde einen Anteil von 3% behalten.Eine langfristige Beziehung: Die Familie von Finck habe die Beteiligung Anfang der 90er Jahre übernommen und anschließend bis 2009 auf bis zu 25% des Kapitals aufgestockt. 2002 habe sie maßgeblich zur Ernennung von CEO Sergio Marchionne beigetragen. Im Zeitraum bis 2009 habe sie de facto die Kontrolle im Verwaltungsrat gehabt. 2009 habe die Familie im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Prozesses ihren Anteil von 25% auf 15% reduziert. Dies habe zu einem Kurseinbruch um 7% (CHF 1.285) geführt.GBL habe an der Transaktion teilgenommen und damit seine Beteiligung von 16,7% auf 18,9% erhöht.Nächster Kursimpuls: GV am 24.03. (+): Ernennung von Calvin Grieder zum neuen Vorsitzenden?Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.800. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: