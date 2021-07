Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

8,51 EUR +10,66% (13.07.2021, 14:03)



ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2020 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von über 900 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (13.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung sorge SGL Carbon am Dienstag für Freude bei den Anlegern. Der SDAX-Konzern habe am frühen Nachmittag starke vorläufige Zahlen präsentiert und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die Aktie klettere daraufhin wieder über die 8-Euro-Marke und nähere sich dem Zweijahreshoch.Nach vorläufigen Zahlen erwarte SGL Carbon für das erste Halbjahr ein Umsatzplus von 8,7 Prozent auf 496 Millionen Euro. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen und Einmaleffekten werde mit 72 Millionen Euro gerechnet. Im Vorjahr seien es 42 Millionen Euro gewesen.Angesichts der starken Zahlen sei zudem die Prognose angehoben worden. Beim bereinigten EBITDA rechne SGL nun mit 130 bis 140 Millionen Euro. Bislang seien 100 bis 120 Millionen Euro angepeilt worden. Die Umsatzprognose werde von 920 bis 970 Millionen auf circa 1,0 Milliarden Euro nach oben geschraubt. Zudem würden nun ein positives Konzernergebnis und ein Free Cashflow über der ursprünglichen Prognose von 20 Millionen Euro angestrebt.Die neue Prognose komme am Markt gut an. Endgültige Zahlen würden am 12. August folgen. Bis dahin könnte die Aktie durch den neuen Schwung aber bereits weiter steigen.Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:8,40 EUR +8,81% (13.07.2021, 13:48)