ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (08.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Das Comeback bei SGL Carbon laufe auf Hochtouren. Nach der Prognoseanhebung am gestrigen Dienstag lege das Papier des Wiesbadener Kohlefaserspezialisten am heutigen Mittwoch den zweiten Tag in Folge zweistellig zu. Die Aktie notiere damit bereits so hoch wie zuletzt zu Jahresbeginn, doch es könnte noch mehr drin sein. Schwung verleihte dem SDAX-Absteiger v.a. eine neue Studie der Investmentbank Stifel. Die Trends bei SGL Carbon seien vielversprechender als gedacht, so Analyst Andreas Heine. Der optimistischere Ausblick für das laufende Jahr stärke sein Vertrauen in eine robuste Gewinnentwicklung. Er habe deshalb seine Schätzungen nach oben revidiert und das ohnehin bullishe Kursziel noch einmal von 10 auf 11 Euro angehoben. Sein Anlagevotum laute "buy".Deutlich vorsichtiger zeige sich noch Kepler Chevreux. Das Analysehaus sehe den fairen Wert weiter bei lediglich 5,40 Euro und die Einstufung auf "reduce" belassen. Die optimistischeren Ziele von SGL Carbon würden u.a. daraus resultieren, dass man die höheren Kosten erfolgreich an die Kunden habe weitergeben können, habe es in der Studie geheißen. Zudem könne der Konzern die Kapazitäten auf margenstärkere Produkte umstellen und Aufträge relativ schnell in Umsätze umwandeln.Mit seinen spannenden Technologien für Megatrends wie Elektromobilität oder Windkraft bleibe SGL Carbon langfristig attraktiv. Nach Jahren der Restrukturierung sei die Bilanz aber noch immer nicht die stärkste, viele Experten hätten noch immer Zweifel. SGL Carbon müsse deshalb weiter liefern. Zweistellige Kurse seien dann aber durchaus wieder denkbar, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2022)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,245 EUR +10,36% (08.06.2022, 16:11)Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,27 EUR +10,32% (08.06.2022, 16:26)