Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

10,58 EUR +5,59% (10.09.2021, 15:34)



ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2020 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von über 900 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (10.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld führe SGL Carbon den SDAX am Freitag deutlich an. Die Papiere des Spezialisten für Carbon- und Glasfaserlösungen würden mehr als sechs Prozent zulegen und von einer neuen Analystenstudie profitieren. Die Privatbank Berenberg habe darin ihr bislang sehr skeptisches Kursziel mehr als verdreifacht.Das Restrukturierungsprogramm des Kohlenstoffspezialisten schreite gut voran und es seien weitere Maßnahmen zu erwarten, so Analyst Benjamin Pfannes-Varrow. Die angehobene Prognose erscheine deshalb erreichbar. Sein Kursziel schraube der Experte massiv von 3,00 auf 9,50 Euro nach oben. Die Einstufung laute angesichts des stark gestiegenen Kurses allerdings weiter "hold".An der Börse sorge die Studie für neue Euphorie. Vor allem die Aussagen zur Erreichbarkeit der Prognose würden die Anleger erfreuen. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung und der optimistischen Worte des Managements hätten viele Experten noch immer angezweifelt, dass SGL die eigene Prognose erreichen könne. Umso besser komme es da an, dass sich mit Pfannes-Varrow nun ausgerechnet einer der bisherigen Bären optimistisch zeige.Der "Aktionär" Hot-Stock SGL Carbon sei auf dem richtigen Weg. Das 52-Wochen-Hoch von Anfang August rücke nach der gesunden Konsolidierung zuletzt wieder in greifbare Nähe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:10,60 EUR +5,37% (10.09.2021, 15:15)