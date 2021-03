ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (29.03.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.SGL Carbon habe am vergangenen Donnerstag die Zahlen für 2020 vorgelegt. Erwartungsgemäß sei der Umsatz um über 15% auf 919,4 Mio. Euro gesunken und das Nettoergebnis habe mit 132,2 Mio. Euro im Minus gelegen. Richtig enttäuschend jedoch sei der Ausblick für 2021 ausgefallen. Der Umsatz solle lediglich zwischen 920 und 970 Mio. Euro liegen. Die Experten hätten mit mindestens 975 Mio. Euro gerechnet. Da das bereinigte EBITDA mit 100 bis 120 Mio. Euro nur knapp über Vorjahr liegen solle, könnte das Nettoergebnis erneut deutlich negativ ausfallen, wenn weitere Abschreibungen fällig seien. Damit bleibe SGL einmal mehr seiner Historie treu. Bei der Aktie und dem Unternehmen habe es stets Erholungsphasen gegeben, aber bislang habe die Gesellschaft keinen nachhaltig profitablen Wachstumskurs etablieren können, weshalb es auch bei der Aktie immer wieder Rückschläge gegeben habe. Auch für die Experten sei der Ausblick zu mager, um investiert zu bleiben. Vielleicht habe das Management einfach nur tiefgestapelt, aber das müssten erst die nächsten Quartalszahlen zeigen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sind daher am Donnerstag im Musterdepot ausgestiegen, werden die Aktie aber weiterhin genau beobachten. Das Kursziel für die SGL Carbon-Aktie laute 9,00 Euro. (Ausgabe 11 vom 27.03.2021)