Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Solar- und Windenergie, Halbleitertechnik und LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL CARBON Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2018 erzielte SGL CARBON einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit an 33 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL CARBON sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: nachhaltige Mobilität, neue Energien, und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, effizientere, vernetzte und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL CARBON an: einen Beitrag zu einer smarteren Welt zu leisten.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Nach der heftigen Gewinnwarnung vom August 2019 und den damit pulverisierten Prognosen für 2020 und 2021 habe die Aktie von SGL CARBON fast die Hälfte ihres Börsenwerts verloren. Doch damit nicht genug: Im Oktober habe das Unternehmen noch einmal nachgelegt, habe die Erwartung für das Konzernergebnis 2019 auf etwa -100 Mio. Euro revidiert (zuvor: "im hohen einstelligen Millionenbereich negativ") und habe noch im Q3 eine Wertberichtigung für den Geschäftsbereich Composites - Fibers & Materials (CFM) über 75 Mio. Euro vorgenommen. Der erste grobe Ausblick für 2020 habe ebenfalls enttäuscht. Demnach werde im aktuellen Geschäftsjahr mit sinkenden Erlösen und Gewinnen kalkuliert.Ein wichtiger Impuls für die Aktionäre könnte die Ernennung eines im Markt bekannten Sanierers für den Vorstand sein. Nach dem Rücktritt von CEO Köhler sei der Aufsichtsrat auf der Suche nach einem neuen Vorstandssprecher. Bis dahin übernehme CFO Michael Majerus diese Position. Große strategische Maßnahmen seien daher noch nicht zu erwarten. Nach der Wertberichtigung sei das Eigenkapital von SGL per 30.09.2019 auf knapp 420 Mio. Euro gesunken.Die Papiere von SGL CARBON werden aktuell sogar mit einem kräftigen Aufschlag von 25% auf den Buchwert gehandelt, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Ohne neue Impulse, die die Lage verbessern würden, sei die Luft dünn und Spekulationen seien verfrüht. (Ausgabe 4 vom 01.02.2020)