Kursziel

SGL CARBON-Aktie

(EUR) Rating

SGL CARBON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,00 hold Baader Bank Christian Obst 14.08.2018 14,50 buy Société Générale Sebastian Ubert 08.08.2018 11,00 hold Kepler Cheuvreux Hans-Joachim Heimbürger 08.08.2018 13,50 buy Berenberg Benjamin Pfannes-Varrow 08.08.2018 13,00 buy S&P Capital IQ Wan Nurhayati 08.08.2018 12,00 halten LBBW Ulle Wörner 08.08.2018 14,10 overweight JPMorgan Glen Liddy 07.08.2018

Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit.



Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.



Mit 32 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über 100 Ländern ist die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 860,1 Mio. Euro. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (11.09.2018/ac/a/nw)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der SGL CARBON-Aktie (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 14,50 oder 11,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SGL CARBON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Am 24. April hat der Kohlenstoffspezialist SGL CARBON SE die Zahlen für das zweite Quartal 2018 vorgelegt. Hohe positive Einmaleffekte hätten Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 geprägt, so das Unternehmen. Der Konzernumsatz sei um 22 Prozent auf 529 Millionen Euro gestiegen. Zudem habe SGL CARBON ein starkes organisches Wachstum von rund 10 Prozent, getrieben durch die Marktsegmente Mobilität, Digitalisierung, Chemie und Industrielle Anwendungen, verzeichnet. Das Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen auf 44 Millionen Euro sei nahezu verdoppelt worden (inkl. IFRS Effekt von rund 11 Millionen Euro). Die Erwartungen für EBIT und Konzernergebnis 2018 habe SGL CARBON leicht angehoben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SGL CARBON-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Glen Liddy. Der Aktienanalyst von JPMorgan hat am 07.08. das Kursziel von 14,10 Euro und das "overweight"-Rating für die SGL CARBON-Aktie bestätigt. Das Unternehmen habe in Q2 gute Fortschritte erzielt, so Liddy. Vor diesem Hintergrund habe der Analyst seine Prognose für das operative Ergebnis (EBIT) in diesem Jahr angehoben.Hingegen hat Hans-Joachim Heimbürger, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, am 08.08. nach Q2-Zahlen das Kursziel von 10,00 Euro auf 11,00 Euro erhöht, das Rating für die SGL CARBON-Aktie aber bei "hold" belassen. Das Unternehmen habe solide Quartalszahlen präsentiert und den Ausblick verbessert, so der Analyst. Als Kurstreiber dürfte der im Oktober stattfindende erste Kapitalmarkttag des Kohlenstoffspezialisten seit fast zehn Jahren fungieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SGL CARBON-Aktie?