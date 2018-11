Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 35.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (29.11.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) von "hinzufügen" auf "kaufen" herauf und erhöht das Kursziel von EUR 9,50 auf EUR 11,20.SFC steige in den Markt für wasserstoffbasierte Brennstoffzellen ein. Bisher habe sich das Unternehmen auf Direkt-Methanol-Brennstoffzellen konzentriert. Die Aufnahme von Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis ins Portfolio werde SFC neue Märkte wie kritische Infrastruktur und Backup-Lösungen erschließen und erhöhe das zukünftige Wachstumspotenzial. Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis hätten eine viel höhere Kapazität als Methanol-Brennstoffzellen.Basierend auf einer Entwicklungskooperation mit adKor (früher: Heliocentris, FutureE, P21) werde SFC die bestehenden Brennstoffzellenprodukte der Jupiter-Serie von adKor vermarkten. Darüber hinaus würden SFC und adKor eine neue Generation von Wasserstoffbrennstoffzellen entwickeln. Da SFC Energy auf einer bewährten Technologie aufbauen könne, erwarte das Unternehmen eine Entwicklungszeit von nur zwei Jahren und signifikante Entwicklungskosteneinsparungen von ca. 50% im Vergleich zu einer Neuentwicklung.Der Einstieg in den Markt für Wasserstoffbrennstoffzellen sei ein wichtiger strategischer Schritt für SFC. Der Analyst gehe davon aus, dass das Unternehmen in neue Märkte vordringen werde und sehe die breitere technologische Basis positiv. Für 2019E und 2020E erwarte der Analyst keine großen Auswirkungen auf den Umsatz, da die Geschäftsentwicklung Zeit brauche. Er gehe jedoch davon aus, dass das Geschäft mit wasserstoffbasierten Brennstoffzellen auf lange Sicht die gleiche Größe erreichen könne wie SFCs Geschäft mit Methanolbrennstoffzellen.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft die SFC Energy-Aktie von "add" auf "buy" hoch. (Analyse vom 29.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link