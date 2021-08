Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Im deutschen Nebenwerte-Bereich habe SFC Energy am Mittwoch mit einem Kurssprung mit rund zehn Prozent für Furore gesorgt. Positive Impulse habe dabei eine Partnerschaft mit dem norwegischen Wasserstoff-Unternehmen Nel verliehen. Zudem brumme das operative Geschäft beim Brennstoffzellen-Spezialisten aus Brunnthal bei München.In H1/2021 seien die Erlöse um 12,3 Prozent auf 31,1 Mio. Euro geklettert. Der Auftragsbestand habe im Vergleich zu Ende 2020 um satte 73 Prozent auf 17,1 Mio. Euro zugelegt. SFC Energy sehe sich "voll im Wachstumsplan".Darüber hinaus habe der Brennstoffzellenhersteller eine Verbesserung bei den Margen verzeichnet. Das Management rund um Dr. Peter Podesser bestätige auch den Ausblick für 2021. Der Umsatz solle zwischen 15 und 30 Prozent zulegen (61 bis 70 Mio. Euro). Das EBITDA solle sich in einer Range zwischen 4,75 und 6,0 Mio. Euro einpendeln.Starke Auftragslage, Umsatzwachstum und Margenverbesserung: SFC Energy sei auf einem guten Weg. Aktuell befinde sich der Nebenwert allerdings nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR.Michel Doepke von "Der Aktionär" setzt die SFC Energy-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 19.08.2021)