Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (09.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der positive Newsflow beim bayerischen Unternehmen reiße nicht ab. Am Donnerstag habe SFC Energy den größten Auftrag für EFOY-Brennstoffzellen seit Unternehmensbestehen bekanntgegeben. Auftraggeber sei in diesem Fall LieveView Technologies USA (LVT), ein Spezialist für mobile Überwachungstechnik. Im Konkreten habe der US-Kunde 600 EFOY-Brennstoffzellen im Wert von etwa 4 Mio. USD geordert. Die Auslieferung erfolge dem Vernehmen nach in den nächsten sieben Quartalen.Die SFC Energy-Aktie lege am Donnerstag kräftig zu. Damit rücke das 52-Wochen-Hoch bei 33,90 Euro (Xetra-Notierung) wieder in den Blick der Bullen. Werde diese Marke nachhaltig überschritten, sollte der deutsche Nebenwert im Anschluss in eine dynamische Aufwärtsbewegung übergehen. "Der Aktionär" habe bei SFC Energy erst vor Kurzem mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf geraten. Die positive Einschätzung habe Bestand, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: