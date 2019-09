Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Haar (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.In der aktuellen Klimaschutzdiskussion, die in Deutschland fast schon sektenartige Züge annehme und sich einer rationalen Betrachtung komplett entziehe, werde der praktischen Umsetzung der hehren Forderungen zu wenig Gewicht beigemessen. Wir wissen ja nun dank der kleinen Greta aus Schweden - wäre es kein leibhaftiger Mensch, müsste man an einen perfekten Roboter denken - dass wir ganz schnell, ganz dolle handeln müssen, um den Planeten zu retten, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Doch wie das aussehen solle, darüber würden sich Greta, die Schreihalsdemonstranten auf der IAA in Frankfurt und die vielen gutmeinenden, aber recht wenig wissenden Menschen ausschweigen.Autos würden nun mal Antriebsenergie benötigen, und auch viele andere Antriebsaggregate wollen einen Brennstoff zur Energiegewinnung nutzen würden. Was bleibt uns Umweltsündern also, die weitab der großen Städte und deren guter Verkehrsinfrastruktur leben, fragen sich die Experten von "Vorstandswoche.de". Umstieg auf Esel und Pferd? Schwierig - zum einen gebe es zu wenige davon in Europa, zum andern wäre die Frage der Versicherung im Straßenverkehr noch zu klären, ebenso die Entsorgung der Exkremente (Pferdeäpfel statt Diesel-Stickoxid), von der artgerechten Haltung der Vierbeiner ganz zu schweigen. Also doch Brennstoffe? Nun ja, mit Wasserstoff und Brennstoffzellen könne es - im kleinen Maßstab - auch gehen.Am Aktienmarkt lasse sich dies kaum umsetzen, die kanadische Ballard Power Systems (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB), ein Batteriehersteller, habe seit 20 Jahren kein Geld mehr verdient. So bleibt uns nur die deutsche Variante namens SFC, so die Experten von "Vorstandswoche.de". SFC sei der letzte Mohikaner dieses Sektors, der nach zehn traurigen Jahren inzwischen profitabel sei. CEO Peter Podesser bekräftige die Experten gegenüber die Prognose für das Jahr 2019. "Wir wollen zweistellig wachsen und die Profitabilität ausbauen." Ballard Power sei übrigens mit mehr als 1 Mrd. Euro kapitalisiert und schreibe immer noch ordentliche Verluste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link