Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

29,40 EUR +3,89% (25.06.2021, 13:29)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

29,30 EUR +2,81% (25.06.2021, 13:04)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (25.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die Aktie von SFC Energy habe in der Vergangenheit eine fulminante Rally aufs Parkett gelegt. Ab März 2021 sei das Papier des Brennstoffzellen-Spezialisten aus der Nähe von München in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Das habe unter anderem an einer Short-Attacke vom bekannten Hedgefonds Citadel gelegen, der nun wieder den Rückwärtsgang einlege.Ken Griffin, der Chef des Hedgefonds Citadel, verfüge über ein Vermögen von 15 Milliarden Dollar. Er sei einer der Hauptfiguren bei der kuriosen Börsengeschichte um den Videospiel-Einzelhändler GameStop gewesen. Besonders die Verbindung zwischen dem Neobroker Robinhood und seinen Hedgefonds habe für Spekulationen um Marktmanipulation gesorgt. Citadel sei außerdem mit mehreren Milliarden Dollar in den strauchelnden Hedgefonds Melvin Capital eingestiegen, der auf sinkende Kurse bei Gamestop gewettet habe.Nicht ganz so spektakulär wie bei GameStop verhalte sich nun die Situation bei SFC Energy. Ende März habe der Hedgefonds Citadel mit Sitz in Chicago (US-Bundesstaat Illinois) eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,53 Prozent der SFC Energy-Aktien eröffnet.In einem schwierigen Marktumfeld sei die SFC-Energy-Aktie von 34 auf 19 Euro gefallen. Nach einer anschließenden Kurserholung habe die Brennstoffzellen- und Wasserstoffaktie seit Anfang Juni mit einem charttechnischen Widerstand bei 27,75 Euro gekämpft. In dieser Woche sei der Ausbruch aus der Seitwärtsphase gelungen, weshalb jetzt der Weg nach oben frei sei.Mutige Anleger folgen dem charttechnischen Ausbruch, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2021)