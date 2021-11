Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

29,05 EUR -0,17% (25.11.2021, 12:29)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

29,10 EUR +2,11% (25.11.2021, 12:35)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (25.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy: Kooperationen wie am Fließband - AktienanalyseBei SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) gingen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 46,5 Mio. Euro durch die Bücher - ein Umsatzplus von 18,5 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit habe sich der Wachstumstrend des ersten Halbjahrs deutlich beschleunigt. Zudem habe sich die Profitabilität erheblich verbessert: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 160,1 Prozent auf knapp 5,8 Mio. Euro gestiegen. Auch die Aussichten würden stimmen. Der Auftragsbestand liege mit gut 23,3 Mio. Euro fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Der Umsatz solle im Gesamtjahr 2021 bei 61 Mio. bis 65 Mio. Euro landen. Das bereinigte EBIT solle nun 1,6 Mio. bis 3,1 Mio. Euro statt 1,0 Mio. bis 1,6 Mio. Euro erreichen.Um den Wachstumstrend fortzusetzen, habe SFC Energy in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche neue Kooperationen geschlossen. Mit den indischen Unternehmen BEL und FCTec beispielsweise sei eine Zusammenarbeit vereinbart worden, um den wachsenden Bedarf an nachhaltiger Energieversorgung in Indien durch Wasserstoff und Brennstoffzellen zu decken. Zudem hätten die Deutschen einen Auftrag über einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag für ein portables Energieversorgungssystem des Schweizer Bundesamts für Rüstung erhalten. Für Gesprächsstoff sorge zudem weiterhin eine Entwicklungskooperation mit dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel. Dabei gehe es um das "weltweit erste integrierte Elektrolyseur- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem für industrielle Märkte" - nach Unternehmensangaben ein Schlüsselprodukt zum Ersatz von Dieselgeneratoren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: