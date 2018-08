Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

6,84 EUR +3,64% (27.08.2018, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

6,84 EUR+2,09% (27.08.2018, 10:09)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 35.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (27.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C).SFC habe Q2-Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz sei um 7% auf EUR 14,1 Mio. gestiegen und das EBITDA sei leicht positiv bei EUR 0,08 Mio. (Q2/17: EUR -0,21 Mio.) gewesen. Die H1-Zahlen seien noch besser ausgefallen mit einem Umsatzwachstum von 17% auf EUR 30,8 Mio. und einem EBITDA von EUR 1,1 Mio. Der Analyst sehe das Unternehmen auf gutem Weg, seine Guidance für das Gesamtjahr (Umsatz EUR 60-64 Mio. und deutlich verbessertes bereinigtes EBITDA & EBIT) zu erreichen. Aufgrund des negativen CAD/EUR-Wechselkurseffekts und einer schwächer als erwarteten Performance des Clean Energy & Mobility-Segments senke er allerdings seine Schätzungen für 2018E. Durch die deutlich verbesserte Nettoverschuldungssituation nach der Kapitalerhöhung bleibe sein Kursziel trotzdem unverändert bei EUR 9,50.Nach dem jüngsten Kursrückgang stuft Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, die SFC Energy-Aktie auf von "hinzufügen" auf "kaufen" hoch (Aufwärtspotenzial: 40%). (Analyse vom 27.08.2018)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: