Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

12,35 EUR -10,25% (01.07.2019, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

12,50 EUR -14,97% (01.07.2019, 14:44)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (01.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die SFC Energy-Aktie gebe zu Wochenbeginn kräftig nach. Der Grund sei schnell ausgemacht: Das bayerische Unternehmen wolle per Kapitalerhöhung 27 Mio. Euro einsammeln und der Platzierungspreis sei auf 10 Euro festgelegt worden. Damit würden bei einer erfolgreichen Durchführung 2,7 Mio. neue SFC Energy-Aktien in den Umlauf geraten - mit einer deftigen Verwässerung der Altaktionäre. Das Management sei im Anschluss gefordert, die Gesellschaft aus den frischen Mitteln fit für die Zukunft zu machen.Die Kapitalmaßnahme (Bezugsverhältnis 4:1) hinterlasse heute deutliche Spuren im Chartbild der SFC Energy-Aktie. Langfrist-Investoren sollten sich davon aber nicht beunruhigen lassen. Das Unternehmen könnte bei einer erfolgreichen Umsetzung der angekündigten Strategie in neue Umsatz- und Ergebnisdimensionen hineinwachsen. Investierte Anleger könnten mit einem Stopp bei 9,70 Euro investiert bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2019)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: